2020總統大選倒數計時，最新民調顯示，「蔡賴配」以41.6%領先「國政配」的25.0%，「瑜湘配」僅6.9%。有網友對此表示，韓國瑜陷入炒房風波，絕對會少掉一大堆中老年支持度，他說炒房事件絕對是中年人大殺器。不過這篇文章也引來諸多質疑。

據《品觀點》公布最新民調，2020總統大選，在個人支持度部分，蔡英文為42.6%，韓國瑜則是25.7%，雙方差距16.9個百分點。若以組合來看，「蔡賴配」以41.6%的支持度最高，「國政配」為25.0%，再次為「宋余配」6.9%，「蔡賴配」支持度比「韓張配」高出16.6個百分點。

然而，日前韓國瑜遭爆購買7200萬元豪宅，韓澄清是2011年的事且過程合法，後也因無力負擔貸款而賠售，昨天又被影射擁大安區豪宅。網友allyourshit在PTT發文指出，炒房事件絕對會對50幾歲的中年人構成很大打擊！他指出，這個年齡層的人如果幸運一點，應該有買到自己負擔得起的房子；若悲慘一點可能還在租房，「能夠炒到房的，百中之一吧！」他認為，這群人很現實，若發現是炒房仔，會馬上無情翻臉，因為這群人多少都吃過買房租房的虧跟負擔，對房市不會像年輕人那麼無感跟沒經驗。

此外，該網友認為，民進黨不用加油添醋去攻擊韓國瑜炒房，只要繼續悶著，韓國瑜的中老年支持度就掉一大堆了。他直言，中年人的熱情澆熄很快，炒房事件絕對是中年人大殺器，他們只要看著新聞，接著就自動脫粉了。

對此，有網友認為「你周末要不要去巡一圈接待中心，再來跟我說中年人都不炒房」、「中年人都不炒房，那年輕人的房租是繳給誰」、「真心覺得你根本是年輕人口吻」、「50～60歲最喜歡炒房」。但也有網友認為「資深韓粉少一大片無誤」、「厲害了墅民」。

(中時電子報)