「美麗新廣場」2樓防火區劃之防火鐵捲門無法正常起降，業者回應已改善完畢。（台北市法務局提供／游念育台北傳真）

今法務局召開記者會，公布9月24日到10月31日抽檢北市大型百貨賣場不合格的名單。（游念育攝）

北市百貨商圈周年慶如火如荼舉行，各大賣場人潮湧聚，北市府法務局為顧及民眾消費安全，針對北市1600坪以上大型百貨賣場發動公共安全聯合檢查，北市共計有68家賣場，市府共計抽查35家，其中位在內湖區的「ATT 4 Recharge」和「美麗新廣場」因違反建築法規，遭罰12萬元，並要求業者於2天內改善。

法務局主任消保官楊麗萍表示，其中ATT 4 Recharge的違規項目為3樓防火區「防火鐵捲門閉合不全」、美麗新廣場的違規項目則為2樓防火區的「防火鐵捲門無法正常起降」，嚴重妨礙火災發生民眾逃生避難功能；法務局也要求業者在第1次裁罰後2天期限內改善，目前均已改善完成。

建築管理工程處技正李秋林指出，執行百貨公司抽檢是為了保障民眾的安全，每次的抽檢項目包含安全梯間不得放置雜物、防火鐵捲門需正常起降等，避免災難發生時，民眾無法順利逃生。

楊麗萍說，剩下的33家百貨業者會列入第2波抽查，預計會在歲末年終執行；另外，民眾如發現百貨業者將貨品放置於逃生避難動線等違規位置上，可隨時向建管處檢舉。

記者致電美麗新廣場業者回應，鐵捲門無法正常起降的部分已請廠商維修，於當天馬上改善，也已經通過檢驗，因當天鐵捲門臨時故障，才會不合格，未來會請專人加強保養，並依照法規時間定期檢查，避免同樣情況發生。

ATT 4 Recharge樓層經理也回應，這次的疏失對於消費者真的很抱歉，未來會仔細擬定檢查表單，確實做到每個樓層檢查，並全力配合消防局的改善。

(中時 )