吃喜宴的時候常會收到謝卡，而近日有網友PO出，「最強謝卡，不服來辯！」與1張照片爆紅，原來是因為謝卡上的照片，新郎背對鏡頭露出屁股，而新娘跪坐在前，疑似是在作害羞的事。讓不少網友看了直呼，長輩會爆血管吧！

有網友在臉書社團《爆廢公社》上PO出，「最強謝卡，不服來辯！」並隨文附上1張照片。只見照片以宴客菜單作為背景，前面卻擺著一張婚紗照謝卡，不過這張謝卡選用的照片，竟是新郎露出白花花的屁股背對鏡頭，而新娘則是跪坐在地，被新郎擋住臉，邪惡的視角，讓整張照片看起來火辣辣。

網友貼出「最狂謝卡」爆紅，邪惡視角讓人直呼，長輩會爆血管吧！（圖／翻攝自爆廢公社）

照片曝光後，立刻吸引網友討論，「這很好啊，不然長輩一直祝賀早生貴子」、「拿著謝卡，跟新娘合照」、「這我沒辦法……佩服」、「乾！好有梗，但是長輩會爆血管吧」、「我只覺得，以後怎麼面對孩子」、「新人外拍，新郎不慎被毒蛇咬到雞雞，新娘不離不棄將毒吸出，攝影師剛好記錄到這感人的一刻」。

不過也有比較保守的網友表示，「放家裡看就好，放宴客不太適合」、「尊重岳父岳母大人的感想」、「其實一點都不好笑」、「難登大雅之堂」、「覺得惡俗當有趣」。

(中時電子報)