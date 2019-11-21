大陸加速推動區塊鏈技術發展，大陸國家主席習近平強調要加快推動區塊鏈技術和產業創新發展。《解放軍報》近日就發文介紹區塊鏈在軍事應用上的潛力，在作戰領域方面，區塊鏈的去中心化、可擴展、跨網絡分布、強加密等特點，可有效提升作戰網絡的安全性抗毀性，並強調，區塊鍊可能產生顛覆性影響的新一代訊息技術。

文章指，區塊鏈技術特性契合特定軍事需求，例如去中心化的特性契合抗毀生存的軍事需求。現代戰爭對抗愈加激烈，指揮機構、通信樞紐及其存儲的關鍵資訊，亟需採取類似區塊鏈這種可靠的去中心化技術分散部署，以避免在敵精確打擊下被一網打盡；區塊鏈可追溯不可篡改的特性契合作戰指揮的信任需求，採取類似區塊鏈共識機制，既可以完整記錄各級指揮員下達的命令，便於出現指揮失誤時追究指揮責任，同時也可避免敵採取各種訊息插入手段發布假命令，擾亂指揮體系。

另一方面，文章亦稱區塊鏈可運用於作戰和軍事管理領域。在作戰領域方面，區塊鏈的去中心化、可擴展、跨網絡分布、強加密等特點，可有效提升作戰網絡的安全性抗毀性，大大增強作戰體系的彈性韌勁。至於在軍事管理領域方面，區塊鏈的信任機制，可減少軍事管理過程中人為因素帶來的不確定性、多樣性和複雜性。

但文章亦承認，區塊鏈從某種意義上來說是犧牲存儲空間、訪問速度和整體效率，以換取數據安全和信任的新型訊息技術，目前主要適用於低頻度使用、安全性要求高、時效性較低、數據量較小的軍事應用場景，未來應用於軍事領域也有其局限性和一定風險。

文章在最後則是提出要採取有力措施推進區塊鏈軍事應用，包括要加強區塊鏈軍事應用的統籌規劃，應明確應用項目的參與單位、任務分工等，確保各級在區塊鏈軍事應用上協調一致；突破區塊鏈軍事應用技術瓶頸，加大共識機制、智能合約、分布式通訊與存儲等底層技術開發力度，兼顧滿足「去中心化」、「安全」、「性能與效率」三項要求，使其能達到軍用級標準。

(中時 )