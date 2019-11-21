桃園市議員魯明哲轉戰立委選舉，特別注重環保議題。（甘嘉雯攝）

桃園市議員魯明哲轉戰立委選舉，特別注重環保議題。（甘嘉雯攝）

從桃園市議員轉戰立委選舉的魯明哲，21日在太太汪玉仙陪同下，從中壢區騎GOGORO到桃園市選委會登記參選第3選區立委，議長邱奕勝及黨團書記長梁為超、市議員吳安棋、吳嘉和等人都到場支持，他說，注重環保，在選舉過程中也能夠思考，能為環保做什麼事；而鐵路地下化遭批政策買票，甚至有審查委員因此請辭，魯表示，不管最後如何，民眾最希望是快點進入實質施工。

魯明哲說，在選舉過程中，能夠思考、能夠為環境做什麼事，所以在這一次，整個環保宣傳車輛，已經大幅採用電動機車，考量電動機車量體小，也比較不汙染空氣，因此騎了10台電動機車，由他帶頭騎到會場來；至於旗幟部分，已經大幅減少只剩下過去1成左右，也希望在這次選舉過程中，能夠更環保。

交通部上周進行軌道建設審查，對於桃園鐵路地下化綜合規畫原則過關，審查委員張勝雄不僅直言是「錢坑」，審查會後更隨即請辭，他表達「愧對桃園」，魯明哲表示，不管是往上走還是往下走，在桃園紛紛擾擾已將近30年，很多市民朋友，也許心情都跟他一樣，他們現在只希望快一點能完成。

魯明哲表示，過去高架化，當然有個起頭做到了一半就停了，現在因為地下化的政策，從中央到地方，由民進黨執政也定案了，做為桃園市議員，做地方的民意代表，就算是地下化，也能夠快點進入實質的施工，當然在整個環評的過程，整個審查過程，不得不佩服，整個民進黨執政從中央到地方的政府，跟過去說的都不太一樣。

在過去會非常非常尊重整個環評，讓這些委員、這些環團完全完全能夠自由發揮，魯明哲質疑，那樣全力施壓的感受，是不是有這樣的必要？即使要申請地下化，可以讓所有的專家，在所有疑慮能夠解決，能夠儘速讓桃園鐵路能夠盡快施工。

(中時 )