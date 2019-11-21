Luka had 22 points, 5 rebounds, and 5 assists in the first quarter. Tell a friend. #MFFL



And tune in to see what he'll do next: https://t.co/JPnxJsnATi pic.twitter.com/sYTP5nIMyf — Dallas Mavericks (@dallasmavs) 2019年11月21日

勇士好不容易在昨日中止了7連敗，沒想到今天的客場「背號背」面對獨行俠，即以94比142遭到痛扁。獨行俠當家球星東契奇首節就狂得22分，只打22分鐘就提前退場休息，繳出35分、10籃板、11助攻，連續兩場大三元成績單，兇猛的攻擊火力徹底擊垮勇士士氣。

過去五年最常出現的畫面就是勇士痛毆對手，風水輪流轉，沒想到本季勇士成為人人喊打的球隊，此役獨行俠首節就打出44比16攻勢，東契奇一人就獨拿22分，比勇士全隊還多，儼然是「葉問」上身，高喊我要打十個，結果勇士只有9位球員出賽，東契奇可說是一個人就打垮了聯盟昔日霸主。

東契奇18投11中，包含6顆三分球，他在場上的26分鐘時間，獨行俠+45分，獨行俠先發五人在場上的+分都超過30，除了東契奇外，波爾金吉斯14分、10籃板，哈達威20分、4助攻。卓雷蒙格林休兵，勇士陣營毫無明星球員坐鎮，帕斯卡22分、7籃板最佳。

(中時電子報)