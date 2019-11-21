前立委林國慶今21日上午10點10分，以無黨籍完成嘉義縣第2選區立委參選登記。（呂妍庭攝）

陪同林國慶登記參選立委的民眾都戴著口罩。（呂妍庭攝）

林國慶的父親 、太太、兒女今都陪他到嘉義縣選委會登記。（呂妍庭攝）

林國慶登記唱起義！盼大家起義打破「明文規定」

前立委林國慶今21日上午10點10分，以無黨籍身分完成嘉義縣第2選區立委參選登記，林國慶還現場清唱清唱一段他作詞、作曲的競選歌曲《嘉義起義》，希望大家跟他一起起義，打破明文規定。因截至目前為止，第2選區已有6人完成登記，林國慶指除現任立委陳明文外，其他人都有共同目標，希望選民自己去判斷，到最後誰有辦法力戰陳明文，就集中選票支持這個人。

林國慶的父親 、太太、兒女今都陪他到嘉義縣選委會登記，林國慶說，他會選這個時間，是因為12年前他登記選立委時剛好是國慶日，當天他帶著10個國慶寶寶在10點10分來登記，所以這次參選，也選在10點10分完成登記，至於陪同民眾都戴著口罩，都是基層的果農、筍農、退休公務人員，沒有檯面上的人物，指對手打的是組織戰，「我們打的是人心」。

陳明文日前在高鐵失而復得300萬元疑案，林國慶9月初到嘉義地檢署告發陳明文涉貪汙、違反《洗錢防制法》及《稅捐法》等罪嫌，今林國慶說他到地檢提告至今，看不到辦案進度，反問檢調要去高鐵調陳明文買車票、出入關的過程，在車廂裡有跟誰見過面？誰有去開過行李箱？「有這麼困難嗎？」指事發至今已兩個月，有給社會一個交待嗎？是不是選擇性辦案？

林國慶談到他販售的行李箱存錢筒遭批評，馬上拿出貼有「讓我們一起存300萬」行李箱，反擊有人不講300萬，卻質疑他賣199行李箱存錢筒是在斂財，林國慶說，義賣是「歡喜甘願」，他只是拿東西來賣，賺小小利潤，反指有人一張餐券就賣5萬元，還說自己的行李箱訂單滿滿，熱賣到網路有人在轉售，強調有心人士愈打壓，他訂單愈多，希望最終還是能回歸選舉訴求。

對國民黨在第2選區開放不提名，林國慶表示佩服，指國民黨知道在野聯盟不共推一個人出來，要怎麼拉下戰不勝、攻無不克，從來沒敗選過，又是小英身邊紅人的陳明文？至於國民黨最後會支持誰？相信他們會判斷誰是最強而有力的人選。

(中時 )