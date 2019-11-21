國民黨不分區立委被提名人今天上午赴中選會登記。（趙婉淳攝）

列為國民黨不分區第一名的國民黨團總召曾銘宗，今天上午率團赴中選會登記，不料，和台聯的不分區立委候選人強碰，遭嗆為共產黨的不分區。值得注意的是，排名14名的黨主席吳敦義並未現身，據悉，吳因另有輔選行程未到，然而吳非常低調，今天沒有任何公開行程。曾緩頰，依慣例都由排序第一名的人帶隊來登記。

國民黨團總召曾銘宗上午率前警大教授葉毓蘭、退將吳斯懷等23名不分區立委被提名人，前往中選會登記，未料被台聯不分區立委參選人叫陣，台聯高喊「國民黨出賣台灣，不分區名單為共產黨的不分區，滾回去」，國民黨雖不甘示弱，但並未當場嗆回去。

針對國民黨副總統參選人張善政開炮「無法昧著良心替不分區名單背書」，還淡然地說「政黨票就隨心而去」。曾銘宗表示，會再和張溝通，接受各界指教與善意提醒，將轉換成努力的動能，這群有戰力的不分區立委，絕對可以對國家做更多貢獻。

不過張善政此舉被外界解讀總統陣營與立委選舉切割，曾銘宗說，並不這麼認為，張善政非常優秀，他是無黨籍但代表國民黨參與總統副總統競選，相信大家團結一致，打贏2020勝選。

民進黨主席卓榮泰昨深夜在臉書發文，指國民黨不分區名單對國安有極大的威脅與破壞，曾銘宗直呼卓的說法「超級誇張」，酸卓應該先檢討民進黨派系分贓、派系治國的不分區名單。

曾銘宗說，雖然邱毅列入新黨不分區名單，國會政黨聯盟欲吸納韓粉五虎將，但他不認為政黨票因此被分瓜，每個政黨各推不分區立委候選人，就各自努力，還是希望泛藍能團結。

(中時 )