北市一名女子在家熟睡時，遭一名淫賊闖入持刀脅迫，性侵得逞，頸部還留下一道12公分長傷口，由於採花賊身上有濃濃的油漆味，警方獲報後迅速在附近逮捕徐姓男子。高等法院認為徐嫌前科累累、出獄後又犯案，將他依加重強制性交罪，重判10年6月有期徒刑。

判決書指出，徐男今年5月闖入企圖行竊，走進廚房拿起菜刀後開始搜刮財物，發現受害女子在房間內熟睡，竟直接上前蓋住對方的眼睛及嘴巴欲硬上，因女子奮力掙扎，被徐男用菜刀劃出12公分傷口，進而性侵得逞。

女子報案時向警方直指，嫌犯「味道很重」，身上有濃濃的油漆味，警方於是循線在附近找人，果然在公園內遇到徐男，徐男坦承犯案，訊後移送法辦。

法官審理時，發現徐男前科累累，多次犯下妨害風化、強姦及竊盜等案件，兩個月才出獄，認為他對社會治安危害鉅大，有必要長期與社會隔離，遂依加重強制性交罪判處10年6月徒刑。

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(中時電子報)