台北地檢署偵辦「富南斯」集團以16%保證獲利吸金案，搜索富南斯集團旗下公司，並約談藝人夏于喬父親夏世紘等19人到案，檢察官複訊後，發現夏世紘屬於富南斯元老級幹部，發展的團隊人數眾多，依違反銀行法將夏世紘及方鈺云等10名公司幹部，向法院聲請羈押禁見獲准。但夏世紘不服，向高等法院提起抗告，高院認為，夏世紘為該集團要角犯，罪嫌疑重大，且有共犯潛逃未到案，勾串的可能性甚高，因此駁回抗告。

據了解，富南斯集團向公平交易委員會申請多層次傳銷，整個集團也以「小組」方式發展組織，台灣地區的大老闆白偉宏在富南斯集團出金異常，在網路曝光後，即先行離開台灣，由白身邊的「第一把交椅」方鈺云總管事務。

據悉，夏世紘與方鈺云都屬集團的「第一層」，雖然夏的下線團隊規模不及方，但也算是「軍容壯盛」，同時也有被害人聲稱，因夏世紘是藝人夏于喬的父視，加上富南斯的說明會還找伍佰、張惠妹等大牌藝人演出，並開出每單位16%的本利攤付條件，因此入金投資。

檢調根據被害人陳述，比對查扣的帳冊資料，懷疑方鈺云、夏世紘在富南斯都是要角，對集團很有「貢獻」，加上主嫌在逃，於是聲押方、夏等10名核心成員。

(中時電子報)