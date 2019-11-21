濱海路開通前就被濫倒垃圾，開通後又被濫倒20公噸建築廢棄物，業者還刻意遮住車牌，讓監視器照不到。（和美警分局提供／吳敏菁彰化傳真）

濱海路濫倒垃圾，和美警分局和環保局，鍥而不捨，找到真兇了。（彰化縣環保局提供／吳敏菁彰化傳真）

作為紓解全興工業區新闢聯外道濱海路，還沒開通就被濫倒廢棄物，開通後18日又被濫倒20公噸建築廢棄物，讓人氣憤又傻眼，成堆木料、磚塊幾乎要人束手無策了，警方和環保局不放棄，滿山廢料中找到吃完便當盒，並從塑膠到中找到便當行電話，一路循線追緝，找到了業者。

「真像是柯南辦案！抽絲剝繭，讓人振奮就像看小說」近日再濫棄這堆垃圾在和美鎮國道三橋柱P801~P802下之水防道路的車道，車輛駛過，都得繞彎，讓不只駕駛，所人都想破口大罵，這麼有這麼「垃圾」的人，太差勁了，和美分局、環保局接獲報案，調閱監視器發現了可疑車輛，還遮住了車牌，一度以為查不下去了。

但執法人員不放棄，垃圾堆中翻撿找線索，勁找到吃完便當旁一張某新竹便當行的訂單，循線追蹤到新竹便當店，追查訂購便當的業者，該朱姓清除業者被帶到現場，啞口無言，沒想到這20噸垃圾會被運到彰化了。

朱姓業者再供出，這批廢棄物是來自新竹縣某工地之營造混合物，由其運至場內新竹縣縣內地點做分類，產生的土木建築廢棄物混合物，再委託清運，但不清楚車運車號和司機。該批垃圾環保局已請和美公所先行清除移至和美掩埋場置放，以免妨礙行車安全，垃圾車裝運移置費用由公所對業者求償。

環保局表示，朱姓業者，僅領有清除許可證，並未領有處理許可證卻從事廢棄物分類處理工作，涉嫌違反廢棄物清理法第41條第1項規定，依同法第46條第4款規定未領有廢棄物處理許可文件，依法最高處5年以下有期徒刑，得併科1500萬元以下罰金，傾倒廢棄物移請地檢署偵辦。

(中時 )