配合家長需要，許多公立幼兒園開設下午4時到6時的課後照顧班，全教總今表示，「課後留園亂亂亂」，當幼兒留園人數少時，家長要付出高費用，最後只能「被迫不參加」；課後班老師鐘點費400元到180元都有，甚至給最低時薪153元，同工不同酬。

公幼每天下午4時放學，配合家長下班時間，許多園所開下午4時至6時的課後照顧班，不過全國各縣市課後班的現況與條件卻非常不一致，導致各種亂象。

全教總副秘書長楊逸飛說，在沒有補助開班的縣市，依教育部的計算公式，以每班收滿15人計算，每生每月僅需負擔1600元左右，若只有1位幼兒參加課後留園，家長1個月要繳2萬5000元。

最後結果是，當1個班上只有少數幾人有課後留園需求時，面對高額費用，許多家長會選擇送小孩到安親班，無法負擔的家長則只能「被迫不參加」。

全教總幼教委員會研究員顏嘉辰表示，現在台北市、桃園公幼的課後班，不管一班有幾個學生，家長每天都是負擔100至120元，其他成本由政府補貼。他建議教育部訂出全國性的統一規定，才能減輕家長壓力。

顏嘉辰進一步指出，目前全國課後班老師平日鐘點費在300元至400元間，但部分縣市則低至260元，而寒暑假整體平均約在260元左右，等於是「同工不同酬」。屏東縣有公幼為了讓課後班開得成，甚至要老師自降鐘點費到僅180元，簡直是「做功德」。

高雄市教師職業工會幼教委員會主委林佳蓉指出，教育部未訂有課後照顧般的生師比，高雄市有些公幼竟有1師要照顧25名幼兒的離譜現象，若其中1個孩子出狀況，等置其他幼兒安全於不顧。此外，有些公幼的課後班委外進行，承包業者給老師的是最低時薪153元，這是剝削老師。

(中時 )