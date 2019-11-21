總統蔡英文於21日將到基隆為民進黨立委蔡適應來站台爭取連任，市議會國民黨黨團上午對此舉辦記者會，針對現任立法委員蔡適應於10月所發佈的「潛艦產業園區」所提到的一萬個工作機會及已進駐的4至5家的廠商在哪裡再一次的提出質疑。（吳康瑋攝）

總統蔡英文於21日將到基隆為民進黨立委蔡適應來站台爭取連任，市議會國民黨黨團上午對此舉辦記者會，針對現任立法委員蔡適應於10月所發佈的「潛艦產業園區」所提到的一萬個工作機會及已進駐的4至5家的廠商在哪裡再一次的提出質疑。（吳康瑋攝）

總統蔡英文於21日將到基隆為民進黨立委蔡適應來站台爭取連任，市議會國民黨黨團上午對此舉辦記者會，針對現任立法委員蔡適應於10月所發佈的「潛艦產業園區」所提到的一萬個工作機會及已進駐的4至5家的廠商在哪裡再一次的提出質疑，並踢爆「發佈這種純粹利多的政策」來欺騙選民，這是非常不應該的手段，連同蔡總統當要來為此來補背書、來站台，國民黨立委參選人宋瑋莉帶領黨團希望蔡政府「歡迎來基隆建設，但不要欺騙，工作機會是真是假，說清楚、講明白」。

基隆市議會副議長林沛祥也在場痛批，這個工作機會被爆出過去決議要落在高雄，但現在因綠營一句話，就改來基隆辦理，這樣一萬個工作機會，「難道是要讓兩邊一起瓜分？」他並呼籲政府拿出專業來評估，基隆是否真的有這個環境可以建造潛艦產業園區，不要讓潛艦議題變成一個選舉將近，才會出現的「政治考量」。

市議員呂美玲建議，如果蔡政府真的有此計畫，並仍在討論階段，就更不應該用誇張不實的訊息來發消息來報導。她指出，若未來有心人士是否可以有樣學樣，因此誤導市民，這樣子的情況是政府必須負起責任的。宋瑋莉代表國民黨團對此出兩點疑問，第一，她希望蔡政府回答，究竟這個產業園區決議要落在哪裡，其次，會在什麼時候實現，她強調，希望政府可以確實落實政策，盡量避免連任後再次跳票，傷及民心。

(中時 )