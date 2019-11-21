日前網路盛傳一個心肌梗塞自救法，聲稱若突然感到胸痛不適，不停地大力咳嗽，可以藉此擠壓快要停止的心臟打出血液。不過醫師表示，事實上這個動作不僅完全沒用，還可能有害，對於缺血的心臟恐怕是最後一擊，甚至會導致更快休克。醫師強調，若只剩下10秒鐘的時間，有三件事一定要做。

中國醫藥大學台南安南醫院心臟血管外科醫師楊智鈞在《急救流言終結者》網站指出，心肌梗塞是因為供應心臟血液的冠狀動脈阻塞，造成心臟肌肉缺血，但大力咳嗽完全無法擠壓心臟，要擠壓停止的心臟，除了大力從外面壓施之外別無他法，而連續大力咳嗽只會增加胸腔壓力、減少冠狀動脈流速，導致冠狀動脈缺血、心臟功能減退，甚至血壓下降以致休克。

楊智鈞列出心肌梗塞時，10秒內最該做的3件事：

1. 選定一個最靠近你的人

2. 直接告訴他：「請幫我叫救護車」

3. 就地躺下

楊智鈞說，由於大部分群眾遇到他人危及，通常都會覺得，應該有別人會出手，但最後結果就是一個人都沒有，所以第一時間一定要指定一人，接著要明確的告訴他該做的事。假設只剩10秒鐘時間就要昏過去了，就地躺下不但相對安全不會慘摔，相對於站著來說，躺下也有助於血液流到腦部，因此10秒內完成這三件事，才是你活命的最大機會。

(中時電子報)