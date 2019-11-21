親民黨副總統參選人余湘（左）陪同傅家賢（右）登記參選新竹縣一選區立委。（羅浚濱攝）

台灣民眾黨林碩彥（右）由柯媽何瑞英（左）陪同登記參選新竹縣二選區立委。（羅浚濱攝）

新竹縣立委選舉登記發生烏龍案！親民黨推薦的傅家賢要選二選區立委，21日由親民黨副總統參選人余湘陪同登記時，才發現他的戶籍在一選區，臨時更改登記一選區。台灣民眾黨林碩彥由柯媽何瑞英陪同登記二選區，讓2名科技人從原本競爭對手，變一家親的「戰友」。

傅家賢定上午10時10分登記，余湘在維安人員陪同9時35分就抵達新竹縣選委會，傅家賢戶籍在新埔鎮的一選區，他以為可以選二選區，政黨推薦等登記資料都是準備二選區。

選委會人員發現傅家賢的戶籍在一選區，未遷籍到二選區，告知將會出現資格不符無法登記的情形，他緊急連繫親民黨中央後，決定改選一選區。

台灣民眾黨林碩彥由柯媽何瑞英陪同，上午10時到縣選委會先完成二選區立委登記，隨後余湘陪同傅家賢完成一選區立委登記，雙方登記會場相見歡。

柯媽力薦林碩彥，余湘則對親民黨不分區立委名單有郭家軍的問題，說明沒有郭家軍和宋家軍的影子，這些都是中華民國的生力軍。

林碩彥說，傅家賢是台積電，他來自聯電，2個科技公司以往都是彼此競爭，將出現首度合作，傅在一選區，他選二選區立委，希望科技人支持科技人。

(中時 )