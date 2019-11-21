香港理工大學已遭警方圍堵四日，在各方交涉與喊話之下，已有上千人離開校園，向警方自首，也有人嘗試逃走但被捕，但目前仍有上百名示威者留守。面臨物資逐漸短缺，校內留守群眾士氣低落，雖然有人稱聲「寧死不降」，並打算改變先前突破戰略，改採小組突圍逃離校園，但也有學生表示，「這時想念起珍奶與拉麵了」。

香港理工大學已遭警方圍堵四日，在各方交涉與喊話之下，已有上千人離開校園，向警方自首，也有人嘗試逃走但被捕，目前僅有上百名示威者留守。（美聯社）

警方先前曾呼籲校園內示威者自行出面，並警告仍留守在內將面臨可處10年刑期的暴動罪。據《南華早報》報導，有別於前幾日激情亢奮，在警方「圍城」策略逐漸顯現成效下，香港理工大學20日已陷入一片冷清，向警方自首或嘗試逃出但遭逮捕的人數已上千人，目前僅有約百位示威者仍留守在校園內，聲稱「寧死不降」，絕對不聽從警方離場的要求，並改變先前勇武派在支持者協助下，以大團衝出的策略，改為4至5人的小組行動逃脫理大。

有別於前幾日激情亢奮，在警方「圍城」策略逐漸顯現成效下，香港理工大學20日已陷入一片冷清，向警方自首或嘗試逃出但遭逮捕的人數已上千人。圖為理工大學校內示威者向警方自首。（路透社）

報導引述一名自稱是「K」的24歲示威者表示，起初他們曾嘗試以約為十人以上的團體逃離，但在警方封鎖每一出口後，最終仍被逮捕或被逼退回校園，讓留守的示威者放棄先前大團策略。「K」進一步說明，如果大團體的話，每一個人都很清楚自己很容易被警方發現，分成4-5人的小隊各別逃離校園。

一名仍留守在理大的學生表示，之前還有廚師會進來幫忙煮食物，但是現在已經沒了，「這時候最想念的就是珍珠奶茶或是拉麵」。圖為幫忙替示威者亨煮食物的廚師。（路透社）

據《德國之聲》採訪一名19歲的中學六年級（等同於台灣高中三年級）學生Joshua表示，有別於前兩天人山人海，在理大人數愈來愈少，但他估計仍有200人左右，但面罩、頭盔已經不夠，手邊也幾乎沒有材料可以做汽油彈，警方一旦強行突襲也無力反抗；在生存物資方面，他指出還有好幾個食堂還沒有用，還可以煮自來水來喝，生存條件未如外界想像般嚴峻，但之前還有廚師會進來幫忙煮食物，但是現在已經沒了，「這時候最想念的就是珍珠奶茶或是拉麵」。

Joshua表示，理大這一戰挫傷了勇武派的勢力，自己也開始寫遺書給朋友，但他相信當前情勢是政府急切想要解決，正反映行動是有效的，而示威者都已經有了付出代價的覺悟，相信這次理大的事件不會讓以後的示威者卻步。他並呼籲全世界支持香港抗爭，即使不支持，也不要因為這些事而譴責，「希望世界看到香港人為何而抗爭，而非只著眼於我們的行為」。

(中時電子報)