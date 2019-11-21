針對前立委邱毅指自己在國民黨不分區落馬，是因為前總統馬英九臨時要求陳以信、車宜靜列入不分區名單，馬英九辦公室上午發聲明強烈駁斥，指邱毅所言子虛烏有絕非事實，已嚴重損害馬前總統的名譽，不排除對邱毅採取法律行動，捍衛自身清白。

馬辦強調，上午已向國民黨副主席曾永權查證，是否有如邱毅所言「曾永權在會議上說因馬要推薦陳以信和車宜靜，所以把邱毅強行剔除」等事情；對此，曾副主席強烈表示「絕無此事」。

馬辦指出，馬前總統因擔任過國民黨主席，依黨內規定，沒有推薦不分區立委的資格，所以國民黨不分區立委的名單，並無馬前總統推薦的人選。馬英九基金會執行長蕭旭岑，是國民黨中央評議委員，蕭旭岑以中評委的身分，推薦林麗蟬跟林義傑、陳以信三位國民黨年輕優秀人才，但最後決定權仍在黨主席。

馬統表示，陳以信是馬前總統的舊屬，對於陳以信能獲得黨中央通過列入不分區名單，馬前總統表示欣慰，也希望陳以信若有機會進入立法院，能發揮所長，為黨為國為人民有所貢獻。至於救國團主任葛永光的太太車宜靜女士，馬前總統與她僅有數面之緣，完全不熟，遑論向黨中央推薦或要求將她列入不分區名單。

馬辦指出，邱毅退出國民黨不分區名單後，跑去擔任新黨不分區並列首位；說要幫助國民黨提名的總統候選人韓國瑜逆轉勝，卻炮轟國民黨、鬼扯什麼連馬之爭，意圖惡意煽動國民黨內鬥。邱毅長期以來對馬前總統多所惡意不實的批評，甚至在媒體上批馬是「台獨四大惡人」，種種子虛烏有的指控，造謠成性、譁眾取寵、毫無悔意，馬前總統不排除採取法律行動，捍衛自身清白。

(中時 )