身為公眾人物，如何面對外界輿論甚至是批評，向來是一門艱難的學問，就算身為光鮮亮麗的明星，下了舞台卸了妝也總歸是人，要做到十全十美是不可能，而「第一名模」林志玲出道以來流言蜚語沒少過，但她總能優雅應付，被認為是圈內高EQ(情商)的代表人物，然她的前輩兼摯友蔡康永，卻認為EQ王另有其人，竟是向來很做自己的歌壇天王周杰倫。

蔡康永認為超越林志玲的EQ王，是很做自己的周杰倫。(中時資料照片)

林志玲剛在台南風光出嫁，過程中處處展現高情商，讓各方都甘願送上真誠的祝福，然於公於私都跟她非常熟稔的蔡康永，過去曾接受YT「一条」頻道專訪，被問到什麼是真正的高情商？蔡康永表示，若從傳統意義上來看，大眾大概覺得高情商就是不帶個人情緒、去委屈或成全別人，犀利表示這聽起來猶如東京銀座的媽媽桑，或是夜店公關。

然蔡康永說，如果看到一個人整天笑嘻嘻，你反倒會覺得他很恐怖、虛偽，「這完全不是情商該有的樣子」，認為真正的高情商，最重要的是讓自己感到舒服，蔡康永說林志玲就是傳統意義上的高情商，總掛著笑臉、溫柔待人，但他不覺得林志玲是圈內情商最高的人，而是天王周杰倫，蔡康永解釋，周董無論結婚、當爸，甚至出唱片、拍電影，一直很清楚自己的需求，也一步步做到，而他是有情緒的人，但「他喜怒哀樂呈現出來的時候你並不會覺得被冒犯」，蔡康永覺得，這才是真正的高EQ。

(中時電子報)