國民黨總統參選人韓國瑜，被爆曾住在台北大安區豪宅多年，不過韓國瑜夫妻財產申報紀錄卻沒有這棟房子，接著又傳出韓國瑜將在明年入住中正區豪宅的消息？似乎對韓國瑜選情造成衝擊，讓名嘴羅友志痛批：「選舉已如此沒人性」。

國民黨總統候選人韓國瑜，被爆出與妻小曾住在台北大安區豪宅，雖然事後證實屋主是李佳芬胞妹李佩芬，且早在2009年轉手，但又傳出韓國瑜將在明年入住中正區豪宅，接連爆料對韓國瑜選情造成衝擊，這讓名嘴羅友志看不下去，舉例「因為爸媽做生意，小時後便住在阿嬤家，雖然阿嬤房子是自住，後來改建出售，由於那時候年紀小錢沒進我口袋，但只要成績好，阿嬤還是會給我零用錢，而零用錢應該來自出售房產餘額，不過小時候還沒從政，所以沒申報」，接著反諷：「以後我選總統，不要打我跟阿嬤住在一起這段，我會翻臉」。

羅友志臉書全文。（圖／羅友志oo有事找友志臉書）

對於種種打選戰招數，也讓羅友志痛斥：「選舉、報導到如此沒有人性，台灣真的生病了，政治生病了，媒體更是生病了，而且自己不知道」，接著更把矛頭指向蔡英文，反問：「金魚腦妳敢貼出妳小時候住過哪裡嗎」？

(中時電子報)