桃園市長鄭文燦表示，桃園鐵路地下化目前的進度是中壢站、桃園站的先導工程已經開工，蔡英文總統有來參加開工祈福典禮。（甘嘉雯攝）

交通部軌道建設審查及程序，傳出審查委員張勝雄直言桃園鐵路地下化是錢坑，審查無太大意義並愧對桃園因而請辭，桃園市長鄭文燦21日重批「他對桃園不了解，如果從頭到尾反對桃園的建設，那才是對不起桃園。」強調桃園都市發展確實需要鐵路地下化。

桃園鐵路從高架化改為地下化，預算從308億暴增至1047.1億，上月31日環評初審過關，開發單位必須在明年1月底前繳交補充報，預計2月中排審進入環評大會，交通部在15日通過綜規案，全案將耗資1047.1億，比可行性評估增加82.92億，預計2028年7月通車，但有審查委員批評「違反程序正義」。

「整個桃園鐵路地下化的方案是一步一步完成審查，包括可行性報告，也包括現在進行中的綜合規畫，沒有所謂直接決定的事情」，鄭文燦表示，鐵路由高架轉為地下是符合地方8成民意的期待，也是桃園的百年建設，都市發展以及桃園到中壢之間的交通瓶頸都會有所助益，包括8個高架橋、8個地下道、20個平交道會取消。

鄭文燦表示，目前的進度是中壢站、桃園站的先導工程已經開工，配合機場線跟綠線事實上都已經開工，「我上任前，鐵路高架化的政策已經停擺，前縣長朱立倫要推動60米林蔭大道，要拆遷4000戶引起居民的抗爭，所以無法推動，吳志揚縣長時代沒有編列任何配合款，都市計畫也沒有進行，任市長之前就宣布桃園高架化已經停擺50個月。」

鄭文燦強調，整個桃園鐵路地下化的方案是一步一步完成審查，包括可行性報告，也包括現在進行中的綜合規畫，沒有所謂直接決定的事情，包括經費也在可行性報告裡面做了初步的估算，桃園跟高雄是採取同一個財務分擔模式，事實上台北的鐵路地下化所花費的成本是遠高於桃園的鐵路地下化。

外界質疑會排擠到其他軌道建設，鄭文燦表示，鐵路地下化桃園會按照高雄模式，大概25％左右，每一個交通建設我們都希望地方政府的負擔能夠盡量降低，過去台北已經花了9000億在捷運建設上，也花了1500億在鐵路地下化上面，希望中央能夠在台北以外的城市也要同等的支持，不要去懲罰後面需要推動軌道建設的縣市。

(中時 )