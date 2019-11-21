氣溫猶如溜滑梯般急速下降，只要天氣稍稍變涼，火鍋店裡就是擠得滿滿都是人，三五好友大多相約到吃到飽火鍋店來個大進補；不過，對減重者而言，可說是的一大考驗，稍有不慎「嘴一滑」，攝取熱量就破千卡警戒線。

台灣肥胖醫學會常務理事蕭敦仁表示，口腹之慾每個人都需得到滿足，火鍋當然不是減重世界的洪水猛獸，就連長年重視控制飲食的他，也偶爾會吃吃火鍋變換口味。

減重的人照樣可以吃火鍋，只是方式要稍微改變，在享受美食的時候，也要有所節制、必須「有計畫」的聰明吃火鍋，才不會吃得過多或暴飲暴食，讓腸胃受不了，或是身材變了調。

他以自身享受美食的經驗為例，建議湯底原則上味道愈清淡、添加物愈少的，熱量就愈低，市面上有很多店家推出新口味的豆漿鍋、牛奶鍋，甚至是起士鍋，基本上是敬謝不敏，因為這些湯頭都會讓你在吃一樣的食材同時，不知不覺中，比別人吃進更多的熱量。

而加工食品，像各式各樣的餃類和丸子類等，少碰是大原則，因為其中蛋白質含量較少，但脂肪含量卻很高。若真的想嚐味道的話，也以花枝餃和鱈魚丸為佳，至於火鍋中不可少的主角肉類部分，也建議以雞鴨魚等油脂較低的「白肉」取代豬牛羊這類「紅肉」。

當然也並非一定要吃肉，在沒有膽固醇等健康顧慮下，也可將主食改為海鮮類，熱量相對較低，營養也是足夠的。

此外，增加纖維質的蔬菜可多吃，是減重者不可或缺的食材，想增加飽足感也可藉由白菜、香菇、金針、玉米或蘿蔔等來增添。

吃火鍋的沾料也要特別注意，涮涮鍋因為味道清淡，常會習慣搭配重口味的醬料，但不要小看很多人愛吃的沙茶醬，小小的一湯匙熱量就破百，且能刺激人的味蕾，使食慾更加旺盛，讓人不知不覺又多吃了一些預期外的食物。

建議用蔥、蒜、薑、香菜等天然辛香料，加少許醬油或薄鹽醬油來代替醬料，或用醋或醬油來沾取，至少熱量不會那麼高。

另外，吃火鍋時，一人一鍋的涮涮鍋，比起大家共鍋更容易控制熱量攝取，同時建議準備一個小湯匙，當火鍋湯大滾時，中間部分的油跑到鍋緣時，用湯匙撈除浮油；雖然只是小小的動作，卻可幫減少熱量。

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(中時電子報)