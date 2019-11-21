睽違三年，公視老字號音樂節目《音樂萬萬歲》第四號作品將在11月24日(週日)首播，主持人由去年獲得金鐘獎最佳綜藝節目《閃亮的年代Yesterday Once More》的馬世芳擔任。樂隊編制也大有來頭，有曾為張惠妹、羅志祥等大咖歌手、以及「我是歌手」擔任鍵盤手的葉霖老師，與得過金曲獎最佳編曲的台灣重量級編曲大師屠穎，還有在國際獲獎無數並入圍金曲獎年度最佳組合的歐開合唱團男低音葉孝恩與女中音葉微真助陣。

本週日打頭陣的節目主題為「古典流行跨界」，邀請亦帆、曾詠熙、劉明湘、黃靖倫與卓義峯一同演唱多首取樣自古典樂的流行歌曲。亦帆演唱台灣女子天團SHE的名曲〈不想長大〉，取樣自莫札特第四十號交響曲第一樂章。她開玩笑表示：「我覺得製作人在整我，樂器是不用換氣的，練了好久才有辦法跟的上弦樂器那種流暢度。」而劉明湘則演唱世界名曲〈卡門〉，當馬世芳問她，演唱時怎樣讓自己進入卡門這個角色，只見劉明湘語出驚人說：「我是一個非常有自信，殺小的女人！」眾人一聽傻眼，劉明湘隨即發現自己口誤，澄清她要講的是「瀟灑！」還好及時更正，否則嚇壞馬世芳讓他差點主持不下去。

(中時 )