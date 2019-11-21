工務局引進各種新材料與新工法，並用於修復路面坑洞、龜裂等常見缺失。（台北市工務局提供／游念育台北傳真）

近年為避免路樹倒塌發生，工務局從樹木種植前就開始前端風險控管，幫樹木選擇好的生長基礎。（台北市工務局提供／游念育台北傳真）

台北市政府工務局為確保公共設施安全性，加強內控SOP，並對各類國賠案進行檢討，工務局指出，近年已有效控制國賠數量，根據統計自2016年至今共計489件，經國賠委員會審議成案僅73件，工務局強調，與2016年相比國賠金額也從278萬1514元降至95萬4651元；案件數從2016年28件降至目前15件，代表國賠事件改善措施已奏效。

工務局掌管約有9成民生建設，包括道路、人行道、下水道、路燈等管理範圍，相對也增加國賠的機率。工務局指出，為了提供民眾更好的服務且降低國賠事件發生，各處包括新工處、水利處、公園處、衛工處、大地處在有限的人力下，研擬出更人性化及縝密的維管機制。

工務局表示，轄下以公園處的國賠案最多，在73個案件中，佔51件，並以樹木倒塌與樹木斷枝案件最多，佔其中的43件。近年為避免路樹倒塌發生，工務局從樹木種植前就開始前端風險控管，幫樹木選擇好的生長基礎，公園處也加強

內部人員對樹木認識的訓練，並訂定公園巡查路線，增加巡查人員抽驗頻率，降低樹木倒塌的風險。

水利處與新工處在近4年的73個國賠案件中，分別佔11件與10件，其中佔比最高的是路面不平、坑洞，以及水溝蓋、人孔蓋的缺失等佔12件，為改善道路與水溝蓋、人孔蓋不平整的問題，工務局提出多項作為，包括結合衛星科技，引進各種新材料與新工法，並用於修復路面坑洞、龜裂等常見缺失。

另外，在河濱設施維護方面，為保障市民權益，針對河濱公園、綠地等區域，工務局編列約140萬元預算投保公共意外責任險，在申請國賠程序外還能多一層保障。

(中時 )