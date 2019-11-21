文華高中與美國DCI中學簽訂姐妹校。（台中市政府教育局提供／陳世宗台中傳真）

推動國際教育再邁進！台中市立文華高中18位師生日前至美國，與華盛頓特區公立特許學校(District of Columbia International School，簡稱DCI)簽訂合作協議與學生入班課程交流計畫，締結姐妹校，不僅進行班級課程交流，更鼓勵學生體驗美國家庭與校園生活，拓展國際觀。

教育局長楊振昇指出，台中市積極推動國際教育，逐年提升全英語教學師資及外師人力資源、補助各校辦理國際教育旅行外，並鼓勵各級學校與國外學校締結MOU或姊妹校，目前全市已有45校和國外99校締結姊妹校，逐步深耕國際教育與交流，提升學生國際觀。

教育局表示，DCI中學創立於2014年，是華盛頓特區設有IB(InternationalBaccalaureate) 國際文憑的學府，並以「浸潤式學習法」發展該校中文、法文、西班牙文等外語課程，課程規劃相當完備。

參與此次交流的何宇智同學表示，透過交流，能親身體驗美國家庭、校園生活，和同齡學伴互動體驗文化差異，是非常難得的經驗。

洪祥恩同學則說，美國的上課方式和台灣十分不同，美國的老師會教導學生課堂內容的大方向，之後便會讓學生自己利用電腦查詢該主題的資料，完成個人報告，上課方式自由、多元，令他大開眼界。

(中時 )