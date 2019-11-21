行政院長蘇貞昌顏面神經受損還沒有完全恢復，上午在主持行政院已經火力全開，針對在野黨批評台商回台投資灌水的批評說，歡迎台商回台投資方案，馬政府時代已有，其中2012年-2014年，預計投資2400億元，至今投資約1500億元；而蔡政府從今年初推動至今預計投資已將近7000億元，今年底實際到位投資就有2255億元，馬政府、蔡政府的計算方式都一樣，不必因為選舉到了，就講這是假的，就來扭曲事實。

蘇揆表示，國際情勢時有變化，政府掌握趨勢、因應挑戰，在蔡總統的領導下，今（108）年1月，政府推動「歡迎台商回台投資行動方案」，獲得熱烈迴響，6月再推出「台商回台投資方案2.0」；而今年8月實施的「海外資金匯回專法」，則是鼓勵台商把個人或企業在國外賺到的錢，過去因為回來的稅率高，都存在國外。這次政府提出優惠稅率，吸引他們利用這段機會，把錢匯回台灣，並導引做實質投資，讓台灣經濟更繁榮。

蘇揆說，這兩個政策，內容不一樣，目的不同，一個是吸引台商投資設廠，一個是吸引台商的海外資金回台，但有人討論時，卻故意混淆，誤導社會以為成效不好，這很不應該。

蘇揆並指，歡迎台商回台投資方案，蔡政府時代有，馬政府時代也有，可見吸引台商回台，不分藍綠、不分黨派。馬政府時代從2012-到2014年，預計投資2400億元，至今投資約1500億元；而蔡政府從今年初推動至今才10個月，預計投資已將近7000億元，今年底實際到位投資就有2255億元，馬政府、蔡政府的計算方式都一樣，不必因為選舉到了，就講這是假的，就來扭曲事實。

蘇揆並以新北市長侯友宜談話佐證，說侯友宜最近兩度公開表示，台商回台在新北市「落實投資的金額已經超過1千億，創造1萬8千多個就業機會」，昨天還就此特別感謝中央，對於這種就事論事的態度，他很肯定。

經濟部次長曾文生在行政院記者會時也說，台商回台投資是一個趨勢，從去年開始都陸續在發生當中，整個專案是今年度開始做申請及統計，

包含六都市長在議會裡都紛紛提出台商回台在所在縣市有多少成績，經濟的部作法今年開始做相關案件的審查，一方面了解有都少資金回台，7000億的數字是通過一個案一個案審查通過後，台商預計回台投資的金額。至於預計年底投資會有2255億，也是從台商回台投資計畫裡分年的預算支出統計出來的，而不是用估計出來的。

(中時 )