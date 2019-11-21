持刀刺殺鐵路警察李承翰的鄭姓凶嫌，經法院送精神鑑定為罹患思覺失調症，法院21日開庭，鄭嫌再三強調自己是受到刺激才會發作，檢方申請再送台大醫院鑑定，法官決議詢問鄭嫌、精神鑑定人及13名證人後再評估是否送第2次精神鑑定。

鄭嫌於7月3日晚上在北上自強號列車上，與台鐵列車長發生補票糾紛，鐵警李承翰上車排解，卻被鄭嫌持預藏的水果刀刺中腹部，傷重不治而殉職，鄭嫌被檢方起訴殺人、妨害公務等罪嫌，鄭嫌及委任律師主張鄭嫌有精神疾病

，行凶當下欠缺行為辨識能力。

嘉義地院將鄭嫌送台中榮總嘉義分院做精神鑑定，結果鄭嫌患有思覺失調症，21日開第2次程序準備庭，鄭嫌坦承「有殺人」，又再三說，他平常好好的，受到刺激才會發作，之前有發作2次，此次因自認被詐領保險金、又被欠工資16萬9000元，「中邪了」以致情緒失控，才會發生7月3日殺警。

公訴檢察官劉達鴻訴求不認同精神鑑定結果，認為10月25日送鑑定，11月1日即報告出爐，1周鑑定期過於草率，申請再送台大或其他教學醫院鑑定，並申請傳喚鑑定人、台鐵列車長、乘客、鄭嫌女兒及親友等12人，律師則申請傳喚1名保險業務員。

此外，鄭嫌羈押期將屆，鄭嫌及律師均認為沒有延押必要，希望釋放，檢方則認為鄭嫌現在看守所有持續吃藥，但不能排除再犯之虞，仍有必要羈押。

(中時 )