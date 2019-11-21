張清翔的堂哥接到張清翔生前最後一通電話，表示遭人撞擊翻船，之後就失去聯繫。（袁庭堯攝）

面對「運豐2號」船東不聞不問的態度，張清翔的家屬難以接受。（袁庭堯攝）

蔡國泰的弟弟祈求海上作業船隻幫忙多留意，找尋他哥哥的身影。（袁庭堯攝）

張清翔、蔡國泰兩人11日下午近2點失蹤後，友人傍晚4點多便在港嘴里出海口發現翻覆在消坡塊上的膠筏（右上），也在一旁找到張清翔的遺體（左下男子站立處）。（袁庭堯攝）

張清翔、蔡國泰兩人搭乘的膠筏已明顯破損，目前由高雄地檢署檢察官判定為重要證據、留置於現場不得擅自移動。（袁庭堯攝）

高雄林園區港嘴里11日驚傳兩名男子乘坐膠筏遭漁船碰撞翻覆、造成一死一失蹤的事件。市議員王耀裕21日陪同家屬召開記者會，痛批疑似肇事的「運豐2號」船東直到死者出殯都沒前來慰問，還稱「沒有撞到人」，希望高雄地檢署盡快查明並公布真相，還家屬一個公道。

11日上午，張清翔、蔡國泰兩人共乘「高市漁筏1353」膠筏至林園區港嘴里外海釣魚，疑似遭到東港籍漁船「運豐2號」擦撞，導致船體破損翻覆。當時兩人疑似游回膠筏上、透過手機與岸上家人及友人聯繫。

「大仔！我的船被人家撞到了！」張清翔的堂哥表示，11日下午1點56分他接到張清翔來電，可能因為緊張，只講了這句話，接著要問他發生什麼事，也沒回答，電話也隨之斷訊。同時，蔡國泰也趕緊用手機拍下「運豐2號」駛離現場的背影，傳給村裡黃姓友人，相約在港嘴里出海口碰面，準備向東港漁會通報處理，不過隨後也失去音訊。

當天下午4點，黃男在出海口苦等不到人，卻驚見破損殘缺的膠筏覆蓋在消坡塊上，想要走近查看時，竟在身旁的消波塊縫隙中發現一隻露出的腳掌，通報警方後，發現就是張清翔的遺體。警方立即聯合消防隊、海巡隊及空勤總隊進行聯合搜救，歷經72小時地毯式搜索後仍找不到蔡國泰。

王耀裕表示，當時張、蔡兩人在外海某處定點釣魚、放網，疑似面對「運豐2號」直衝而來、來不及起錨逃生。王耀裕質疑「運豐2號」仰賴衛星導航，沒有注意到海面上正在作業的船隻。遭撞後，張、蔡兩人應是企圖駕駛破損的膠筏要逃回岸上，但船體可能不堪破損，在海上就沈沒了。家屬強調，張、蔡兩人都會游泳，但可能沈船時仍離岸邊過遠，導致悲劇發生。

張清翔20日出殯，身後留有一子一女及太太，女兒哭訴「我們家的幸福都沒了！」，她強調，事發後雙方在東港海巡署辦公室製作筆錄，當時她透過翻譯向「運豐2號」印尼籍漁工詢聞，漁工當場承認確實有擦撞到膠筏，但事後打給船東，對方竟然回「我沒有撞到人啊」並掛斷電話，之後就鬧失蹤。

目前仍失蹤的蔡國泰則是單身，弟弟出席記者會時表示「感謝搜救人員的辛勞，希望海上的漁船多幫忙、注意一下」。王耀裕表示，蔡國泰的家人及親友都還在等待奇蹟出現，同時希望地檢署盡快查明真相、還家屬公道。

(中時 )