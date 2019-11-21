據衛福部國健署調查顯示，107年國、高中青少年嚼檳率分別為1.34％與2.10％，約2萬4000名國高中生嚼過檳榔，近六成嚼過檳榔的國中生第一次嚼檳榔在11歲前，可見嚼檳年齡層向下探；國健署調查，台中市的高中學子連續三年的嚼食率是不斷提高的。

台中市議員賴佳微今天質詢說，目前針對防範青少年嚼食檳榔這一塊是十分不足夠的。兒少法雖針對供應菸、酒、檳榔給未成年者裁罰3000到1萬5千元，但很多店家根本不怕你罰；從今年國健署有份調查指出，有4成店家違規販售給青少年、高中職學生，其中檳榔攤和傳統商店的違規比率最高，儼然成為了防治黑洞。

賴佳微指出，台中市區的檳榔攤赫然發現，店家的警告都只有針對未成年禁止購買香菸與酒品，顯見台中市府對於檳榔年輕化的問題不夠重視。

賴佳微質疑，不僅檳榔攤搞不清楚不能販售檳榔給少年外，她私下了解這一塊負責裁罰的責任實際上也是三不管地帶，台中市過去只有在菸、酒的項目屬於警政機關在管，檳榔這部分就沒有明確裁罰單位負責；希望未來針對這個部分要做改善，守護青年孩子的健康。

賴佳微強調，在長輩有嚼食情況的家庭，孩子通常會更容易接觸到這些危害健康的物品；她希望衛生局能夠針對有嚼食檳榔行為的民眾，運用數據統計狀況背景找出問題，並且從源頭去改善。除照顧民眾的健康，也避免對醫療資源造成更多的負擔。

(中時 )