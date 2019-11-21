◎震撼！傅崐萁確定參選花蓮立委

震撼！之前力挺國民黨總統參選人韓國瑜的無黨籍前花蓮縣長傅崐萁，確定今中午11點半登記參選立委，為國民黨在花蓮的立委選情投下震撼彈！

◎高巿過年取消發紅包？葉匡時斥假新聞

罷韓臉書社團有網友散布韓國瑜上任後，高巿府已取消各大商圈行銷補助，包括巿長發紅包等固定行程，副巿長葉匡時21日受訪表示「這是典型的假新聞、不實謠言」，經發局也澄清，商圈活動今年已辦17場，近3年最多。

◎鳳凰颱風恐下午發海警 午後4地區雨變大

目前鳳凰颱風上午8時的最新一報顯示，颱風的路徑又再偏東，發海警的機率有降低，氣象局預報員劉宇其指出，但鳳凰颱風離台灣很近，距離台灣東部只有250~300公里，仍不排除有發海警的機率，若颱風暴風圈有進入緊戒區，最快在今天下午到傍晚會發布海上颱風警報。預計明天下半天「鳳凰」會減弱成熱帶性低氣壓。

◎女主播連收臭郵包 寄件粉絲沒事

北市謝姓男子疑似因精神有狀況，竟在超市購買吳郭魚、鯖魚放在塑膠袋內，今年9月、10月間寄送給電視台張姓主播，但因第1次事件讓電視台有所警覺，第2次郵包還沒寄到電視台，就被郵局人員聞到惡臭直接丟棄，連續2次導致張姓主播感覺不安，控告謝男恐嚇罪，但檢察官調查後認為1條吳郭魚並不能代表有惡害之意，日前對謝男予做出不起訴處分。

(中時電子報)