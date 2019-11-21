日前毛豬價格下跌，引發農民關注，農委會中央畜產會昨天啟動肉豬收購屠宰凍存作業，針對140公斤以上的過重豬進行收購，每日預計收購1000頭。

農委會指出，收購執行日自本月19日起至12月30日為止，豬隻條件必須健康、非淘汰豬及種豬，若體重在140公斤以上，可以每公斤65元進行，若每頭重量在120公斤以下，則以每公斤55元的價格收購。

本次收購上限為每日1000頭，出豬日期為周一至周五，每周總計5000頭，並以3萬頭為上限，農委會指出，當收購頭數達上限，或豬價穩定後，農委會可宣布收購停止，即結束本次作業。

農委會提醒，收購豬隻運費需由農民支付，以每車50頭為單位，不可以畜牧場併車，另外事故豬扣款比照屏東縣肉品市場標準、內疝豬不予收購，有意願的農民可透過中華民國養豬合作社聯合社、中華民國農會進行聯繫。

根據中央畜產會的資料顯示，17日以來毛豬市場上總共售出7萬1273頭豬隻，平均價格約在66元左右，較‬上周六價格下跌2元。

(中時 )