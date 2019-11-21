佛光大學邀請「三昧堂布袋戲團」12月2日演出別開生面的布袋戲音樂劇《春雨》，不僅劇情內容創新，演出方式更是全台獨創，以最親近觀眾的「無戲台」表演方式，由操偶師與戲偶一同現身演出，走入觀眾席與戲迷近距離接觸互動。

佛光大學校長楊朝祥表示，佛光大學不僅著重學生的專業與品德，更要培養學生的「品味」，除了讀書求知之外，琴棋書畫及舞台藝術也應涉獵，因此推出一系列的藝術季活動，希望陶冶學生的內涵、豐富民眾的藝術生活。

負責籌辦藝術季活動的佛大創意與科技學院謝元富院長指出，這次三昧堂布袋戲團演出的音樂劇碼-春雨，由大師嚴仁鴻編劇，引用了地藏菩薩本願經的內容，描寫主角香菱詠月放下仇恨的過程。演出時可讓觀眾清楚看到操作木偶的技巧，再藉由音樂劇裡淒滄的音樂效果，讓觀者猶如身在其境。

「三昧堂布袋戲團」截至今年已完成了180餘件作品，並受邀代表台灣文化，到中國北京、廈門、山西、上海，及日本、德國、英國、法國、荷蘭、馬來西亞、印尼和越南等國展演，深受歡迎。

「三昧堂布袋戲團」這次在佛光大學演出的時間為12月2日(星期一)下午1時，地點為佛光大學德香樓B104，有興趣的民眾攜老扶幼一起參與。

(中時 )