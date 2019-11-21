民進黨主席卓榮泰今天凌晨在臉書發表致國民黨主席吳敦義的公開信，諷刺吳「一張不分區名單讓您心力交瘁，令許多您的老朋友不捨，但是我還是必須對您說句真心話。」吳敦義上午9時左右到卓榮泰的臉書上留言反擊，嗆卓「貴黨的不分區名單，是在總統官邸裡『喬』出來的。」國民黨副發言人黃心華也火力全開，怒批「卓榮泰主席有病就去看醫生」。

吳敦義上卓榮泰的臉書留言澄清，國民黨的不分區名單是透過公平公正的程序與制度，選出來自台灣各地區、各行業的代表，雖然不可能讓每個人都滿意，但是至少是經過公平推舉，並由審查委員會審查資格合格後，經中常會決定，再由中央委員全體會議投票產生，非常嚴謹。

吳也反諷卓榮泰「倒是貴黨的不分區名單，是在總統官邸裡『喬』出來的，先不說有沒有派系分贓或黨政不分的疑慮，至少在民主程序上，國民黨的名單是比貴黨更為民主，這一點相信是卓主席也不可否認的。」

國民黨也由副發言人黃心華出面開記者會，重砲轟擊卓榮泰「你是有病嗎？有病應該去找醫生，可以照顧你下半生」；他也反諷卓「深夜問題多，最好安心上床」，明年國民黨會送民進黨「安心上路」。

黃心華表示，卓榮泰不關心民進黨黨務，卻對國民黨指指點點，顯然有三個症狀「失聰、失明、失心」。

他說，國民黨不分區立委提名人吳斯懷已經說明清楚，當年到北京參加孫中山150年誕辰紀念活動，現場播放對岸國歌時，基於禮儀起立，他要請問卓榮泰，如果參加國際場合，地主國播放國歌時，難道不起立嗎？奧運開場，當美國、法國等各國總統都起立，難道卓會不起立嗎？吳斯懷的解釋，卓是失聰聽不見嗎？

黃心華批評卓榮泰「失明」說，國民黨的不分區名單起碼還經過兩次中常會討論、中央委員會投票決定，民進黨名單卻是「密室協商、派系分贓、招撫小黨」，年紀大的一堆，喬事情的柯建銘以獨派的游錫 ？ 都在裡面，卓榮泰還好意思稱新黨的不分區候選人邱毅是統派，游錫？ 不是要消滅中華民國嗎？民進黨的名單又好到哪裡呢？

黃心華說，至於失心，民進黨無心治國，蔡英文總統過去說中華民國「流亡政府」，接著稱呼「這個國家」，現在又說「中華民國台灣」，還把台獨人士放入不分區名單，這不是在消滅中華民國嗎？

國民黨在記者會後，也把這段說話的影片PO在臉書粉專，繼續對卓回擊。

(中時 )