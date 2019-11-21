今年APEC年會因為主辦國智利國內情勢不穩被迫取銷，據傳美國有意接手在明年一月舉辦領袖峰會。外交部國際組織司司長陳龍錦今天表示，領袖峰會牽涉到各經濟體領袖的行程，由於APEC採共識決，是否續辦領袖峰會仍要由所以經濟體共同決定，據外交部掌握還在討論中，應該近期就會有決定。

陳龍錦說，目前確定12月7日在新加坡舉行總結資深官員會議（CSOM），檢視全年度智利舉辦APEC的成果，也會討論怎麼展現所有經濟體的對外成果。非正式資深官員會議（ISOM）則將於12月9日在明年主辦經濟體馬來西亞的蘭卡威主辦，一起來討論明年馬國辦會的構想與規畫。預料明年APEC仍然會持續關注貿易及投資、數位經濟，以及永續發展等議題。

陳龍錦表示，外交部有掌握美國有意願在明年一月舉辦領袖峰會，不過這牽涉到各經濟體領袖的行程，時間又非常緊湊，且APEC採共識決，「難度滿高的。」他進一步表示，原則上在CSOM之前會決定是否續辦領袖峰會，「我們的立場是任何有助於APEC運作的意見，我們都是樂觀其成。」

據初步統計，今年我政府各部會共出席約110場APEC會議及活動，成功透過APEC場域拓展我國與其他APEC會員間的交流；我國也配合本年智利訂定之優先議題領域，發揮我國的強項主辦或與其他經濟體合辦28場APEC研討會、工作坊或展覽等活動，獲得APEC會員高度肯定。

陳龍錦指出，對於今年APEC被迫取消大家都感到遺憾，但是我們瞭解，對智利政府而言，這是一個艱難的決定，也能體諒智利政府的處境。雖然結局並非理想，但是整體而言，我們仍然高度讚賞智利政府今年辦會的努力和成果，也已經向智利政府表達肯定與感謝之意。

(中時 )