谷辣斯：蘇揆健康好轉很多 12:332019/11/21 中時 張理國 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Kolas指蘇揆健康已好轉很多(Kolas臉書擷圖) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 行政院長蘇貞昌日前因病毒感染導致顏面神經受到影響。行政院發言人谷辣斯（Kolas）表示，蘇揆雖然還未完全恢復，但今天全程主持行政院會，健康毫無問題，已好轉很多。 Kolas說，蘇揆幾天前因為病毒感染，造成臉部不適，但今天已有主持院會，蘇揆在接受醫師治療後，的確不適已獲得緩解，還沒有完全恢復，但已經好很多，蘇揆把院會主持完從頭到尾都沒有問題。 在媒體追問下，Kolas也說，蘇揆的健康是ok的，講話的情況幾天前有點不自然，現在有好轉，但還不是完全的恢復，只能說好轉很多。 (中時 ) #蘇貞昌 #顏面神經 #行政院 #韓國瑜 #蔡英文 #2020大選 #總統 #立委 #國民黨 #民進黨 也許您會感興趣 推薦閱讀 韓國瑜吐心聲 網看完竟痛批這黨36字 08:062019/11/17 政治 韓國瑜要蔡英文表態 是否支持賴清德台獨主張 16:112019/11/17 政治 畜牧界後援會成立 小英：下一步讓豬肉外銷 22:072019/11/17 政治 韓回故鄉雙和拉票 支持者嗨翻 04:102019/11/18 政治要聞 國政配今日正式登記參選總統 韓國瑜：綠營都在等便當！ 13:282019/11/18 政治 聯結大陸台商 國民黨責無旁貸 04:102019/11/19 論壇廣場 英德配今登記 蔡英文：總統府已有良心 會再做四年 16:532019/11/19 政治 國民黨至少還有一群烏鴉 04:102019/11/20 時論廣場 民進黨赴中選會登記不分區立委 羅文嘉宣布范雲加入民進黨 19:522019/11/20 政治 綠營：韓國瑜不是賣菜郎是好野郎 11:082019/11/21 政治 政治熱門新聞 最新民調出爐！韓國瑜支持度不忍直視 - 政治 小英論文有震撼發展？網：見不得光 - 政治 好狠！分析最新民調 網友點出韓國瑜致命傷 - 政治 台北市最新民調出爐 高嘉瑜GG了？ - 政治 網友說出隱藏真相：蔡英文該準備敗選感言了 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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