行政院長蘇貞昌日前因病毒感染導致顏面神經受到影響。行政院發言人谷辣斯（Kolas）表示，蘇揆雖然還未完全恢復，但今天全程主持行政院會，健康毫無問題，已好轉很多。

Kolas說，蘇揆幾天前因為病毒感染，造成臉部不適，但今天已有主持院會，蘇揆在接受醫師治療後，的確不適已獲得緩解，還沒有完全恢復，但已經好很多，蘇揆把院會主持完從頭到尾都沒有問題。

在媒體追問下，Kolas也說，蘇揆的健康是ok的，講話的情況幾天前有點不自然，現在有好轉，但還不是完全的恢復，只能說好轉很多。

(中時 )