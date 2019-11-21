國民黨今(21)日由不分區立委提名首位、立法院黨團總召曾銘宗帶隊，前往中選會辦理登記不分區立委選舉，約有23位不分區立委提名人一同出席。曾銘宗說明，依照慣例都由排序第一名帶隊來登記。對於民進黨主席卓榮泰質疑國民黨不分區立委名單，曾銘宗則批評，卓榮泰「超級誇張」，民進黨不分區立委名單充斥派系分贓、派系治國，應該先檢討民進黨不分區名單。

有關國民黨副總統提名人張善政指稱不願為不分區名單背書，曾銘宗表示，會再度跟張善政溝通，我們接受各界指教，將善意提醒轉化成努力的動能。他相信有戰力的不分區立委可為國家社會做更大貢獻，把關預算，推出民生法案，希望大家給予國民黨時間與更多監督。

曾銘宗也強調，張善政非常優秀，雖然是無黨籍，但現在代表國民黨參與總統副總統競選，相信會與大家團結一致，打贏2020年選戰。

針對其他泛藍政黨也提出不分區立委名單，是否會影響政黨票，曾銘宗說，「不會！」每個政黨都可以提出不分區立委候選人，各自努力，但希望泛藍團結在一起，打贏2020選戰。

(工商 )