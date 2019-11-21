「台商回台投資匯回資金是零？」連日來引發藍綠大戰，行政院長蘇貞昌今天親上火線在行政院會中表示，台商回台投資和境外資金匯回專法這兩個政策，內容不一樣，目的不同，台商回台投資是吸引台商投資設廠，境外資金匯回專法是吸引台商的海外資金回台，不要故意混淆。

蘇貞昌指出，歡迎台商回台投資方案，蔡政府時代有，馬政府時代也有，可見吸引台商回台，不分藍綠、不分黨派。馬政府時代三年2012-2014，預計投資2,400億元，至今投資約1,500億元；蔡政府從今年初推動至今才十個月，預計投資已將近7,000億元，今年底實際到位投資就有2,255億元，馬政府、蔡政府的計算方式都一樣，不必因為選舉到了，就講這是假的，就來扭曲事實。

蘇貞昌說，國際情勢時有變化，政府掌握趨勢、因應挑戰，今年1月推動「歡迎台商回台投資行動方案」，獲得熱烈迴響，6月再推出「台商回台投資方案2.0」。目的是要讓台商把過去20、30年外流到中國與其他國家的技術、人才、生產know how、企業經營能力等軟實力重新帶回台灣，讓台灣長期面臨產業外移、投資動能不足的情形獲得改善，也增加台灣的產業群聚，健全台灣經濟體質，有錢大家賺。

至於今年8月實施的「海外資金匯回專法」，蘇貞昌說，是鼓勵台商把個人或企業在國外賺到的錢，過去因為回來的稅率高，都存在國外。這次政府提出優惠稅率，吸引他們利用這段機會，把錢匯回台灣，並導引做實質投資，讓台灣經濟更繁榮。

蘇貞昌說，這兩個政策，內容不一樣，目的不同，一個是吸引台商投資設廠，一個是吸引台商的海外資金回台，但有人討論時，卻故意混淆，誤導社會以為成效不好，這很不應該。

蘇貞昌說，台商回台投資，只看投資環境好不好，不會管縣市是哪一黨在執政。在座的六都，也都配合這個政策盡心盡力，非常感謝，並且顯著受益，很多都帶來上千億元的投資，創造破萬就業機會。新北市長侯友宜最近兩度公開表示，台商回台在新北市落實投資的金額已經超過1,000億，創造1.8萬餘個就業機會，侯友宜昨天還就此特別感謝中央，這種就事論事的態度，我很肯定。

(工商 )