偶像劇已經不夠看，現在觀眾更愛實境秀！中天綜合台引進韓國偶像戀愛實境節目《我耳邊的糖果》，堪稱「韓國最甜實境綜藝」，將於12月1日起每周日晚間10點獨家首播，準備在台颳起另一波「戀愛實境秀旋風」。《我耳邊的糖果》邀請崔智友、李準基、朴敏英、黃致列等韓流明星們卸下光環，在實境節目中展現最真實的私下面，彼此隱藏身份藉由電話與自己的匿名好友（通稱「糖果」）分享生活與訴說心事。其中甜美女神「朴敏英」與她的糖果彼此互相緊密的陪伴，句句甜到蛀牙的情話，讓人霧裡看花的「曖昧氛圍」，更是讓網友深陷在節目裡，不斷大喊要求：「在一起！」。

朴敏英參與韓國最甜實境綜藝節目《我耳邊的糖果》（圖/中天提供）

擁有甜美臉蛋與魔鬼身材的朴敏英，一出道就是鎂光燈捕捉的焦點，2018演出韓劇《金秘書為何那樣》後更是話題不斷，人氣再度急升。劇中朴敏英飾演的金秘書，是位智慧與美貌兼具一身的OL，播出後更颳起一陣「金秘書旋風」，女性都想變成金秘書，男性都想擁有金秘書。而一向以優雅高貴形象曝光的朴敏英，近日在個人社群平台上傳了張齊眉毛短劉海的全新造型照片，可愛逆齡的模樣引發網友一陣騷動，驚呼「完全不像33歲」！這是她相隔4年再次挑戰短瀏海的造型。不少網友也猜測，這個髮型是朴敏英即將拍攝新劇《天氣好的話，我會去找你》的全新造型，令粉絲們對朴敏英的新作品充滿期待。

朴敏英短瀏海讓網友驚呼「完全不像33歲」（圖/取自朴敏英instergram-rachel_mypark）

天生散發出高貴氣息的朴敏英曾說：「因為外表的關係，大家對我的第一印象都認為我像高冷的冰山，很難親近。」朴敏英表示身為公眾人物，關注的目光自然很多，所以已經習慣隱藏自己的情緒，久而久之，無意間對外築起一道看不見的牆。而朴敏英也在節目中向她的糖果透露：「因為高冷的外表常遭受到許多誤會，但真實的個性其實不是如此，很希望有人真的了解我。」朴敏英在節目中的真情流露不但感動電話另一頭的糖果，更讓粉絲看到不一樣的她。想看更多女神朴敏英從未曝光的真實面目，敬請鎖定中天綜合台CH36頻道每周日晚間10點播出的《我耳邊的糖果》。

天生散發出高貴氣息的朴敏英(圖/中天提供)

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