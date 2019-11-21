坊間電子商務盛行，網路購物成為熱門的銷售通道，市議員李天生21日質詢關切網購商品是否衛生安全？要求府衛生局加強稽察取締，確保市民健康安全。

李天生指出，網路拍賣平台販售的物品，包羅萬象，不過問題叢生，分別有誇大不實、標示不明、甚至有性暗示行為；同時消費者買到瑕疵物品，在實體店裡可憑發票換貨，在網路拍賣中買到瑕疵物品，如果賣方資料不齊全或有虛偽假造時，消費者求助無門，權益根本沒有保障。

李天生說，有關藥物及醫療器材方面，食藥署有些規範，例如應先取得藥商資格並向衛生局辨理登記，要求具有實體通路營業場所，並在網頁中刊登產品許可證字號等相關資訊，比較讓人放心。

李天生表示，坊間一般網拍生鮮食品、調味品，則只要在申辨平台時登記註冊，其餘是否標示出成分及檢查字號，有沒有其他添加劑、瘦肉精，食品運送過程是否依規定冷凍、冷藏，請問政府機關是否有進行稽察取締？

李天生強調，在虛擬網路之時代中，不用出門即可在網上購物及拍賣，並省下實體店面等之營運成本，吸引不少青年投入，也成熱門的銷售管道，但是攸關大眾的健康安全，請主管機關嚴格把關，加強稽察取締。

(中時 )