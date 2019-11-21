國民黨團立委費鴻泰（左起）、曾銘宗、賴士葆21日舉行「蔡政府靠攏財團，減稅補助騙小民」記者會。（姚志平攝）

針對去年所得稅修法，國民黨團今天舉行記者會，揭露蔡政府減稅方案的真面目，直指減稅雖讓全國282萬戶各減少1萬3900元，但背後其實是讓全國0.2％收入千萬至上億元的有錢人減稅，形同「老百姓喝湯」、「有錢人吃肉」，加劇社會貧富懸殊。

國民黨團總召曾銘宗表示，蔡政府去年通過所得稅減稅方案，民眾今年報稅果真「超有感」，全國有282萬戶，每戶減少1萬3900元。但蔡政府沒有透露的是，今年減稅1億元有10名，5千萬元到1億元的有12名，2千萬元到5千萬元有46名，1千萬到2千萬元也122名。蔡政府看似照顧一般民眾減稅13,900元，但是對於財團的減稅額度，從千萬元到上億元，看到這些數字，難道不會生氣嗎？

曾銘宗指出，目前背負學貸人數高達84萬2千人，平均每人背負21萬2千元貸款，其中有39萬8千人繳不出學貸，須由信保基金代償，信用能力將受影響，未來根本無法與銀行往來，遑論申請房貸。

國民黨立委費鴻泰抨擊，我國每年報稅戶數約為550萬戶，真正減稅有感的戶數大概是1萬戶，而最有感的戶數約70戶，換句話說，蔡政府減稅政策只讓全體報稅戶的千分之2的人有感。

費鴻泰指出，去年減稅方案稅源來自於營所稅提高，2稅合一之後的一半課徵，但如此一來會加劇社會貧富懸殊，果不其然在減稅利益上，減稅獲利的大戶，都集中千萬元以上大戶，呼籲蔡政府發揮道德良心，拿40億元補助嗷嗷待哺的青年學子，免於背負學貸利負擔，不要獨厚妳的財團朋友。

國民黨立委賴士葆痛批，蔡政府為了給全國0.2％的千萬元大戶減稅，把全民當作「人肉盾牌」，讓有錢人吃肉，老百姓喝湯，另在股市分離課稅裡，今年現金股利最高者達6、70億元，10億元以上有5人，是多少人好幾輩子都賺不到錢，如今蔡政府還要幫他們想辦法減稅。

(中時 )