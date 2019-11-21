台北客運公司看準行動支付趨勢，即日起率先推動「795平溪─木柵」、「965板橋─金瓜石」路線公車共27輛可使用Line Pay行動支付，並搭載ADAS先進駕駛輔助系統，提升行車安全，預估每年將有84萬乘客受惠，為新北市「全交通行動支付」跨出第一步。
新北市長侯友宜今天上午主持「新北全交通行動支付」記者會，侯友宜表示，新北市2016年7月起推動行動支付繳路邊停車費，3年來約省下1140萬元的手續費，今年由「795平溪─木柵」、「965板橋─金瓜石」為公車行動支付打前鋒，希望讓國內外旅客搭乘時更便利。
台北客運董事長李博文，公司斥資100萬設置「795平溪─木柵」、「965板橋─金瓜石」公車行動支付軟硬體設施，結合國際非常盛行的Line Pay行動支付，國外旅客不用再買悠遊卡或其他票卡，相信乘車會更方便。
交通局運輸管理科長林詩欽表示，新北市率先把公車票證導入Line Pay電子支付，業者並提供一個月內使用Line Pay搭乘公車，每趟享LINE POINTS 10點回饋，以及使用Line Pay支付平溪及九份店家，享有85折優惠。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。