2020年總統大選正式起跑，幾乎每次大選都會出現一些選舉奧步，很多招術是先打先贏，等到選後真相大白後，一切都來不及了。網友整理出「民進黨選舉爛招大公開」，並指最近一連串對韓的攻擊，像仁愛路房產都是最佳實例之一，其招術沿用多年，流程是「人格毀滅→國家機器追殺→移花接木→跳針式標籤」，而目前人格毀滅和國家機器都已開始。

網友列出從1998到2018年綠打藍的奧步大整理，要大家別忘了這些被奧步搞到的慘痛案例如下：

一、2018新北市長選舉：民進黨抹黑侯友宜文大宿舍案，合法也能變違法。

二、2014彰縣長選舉：段宜康誣指林滄敏涉嫌詐領補助款。

三、2006高市長選舉：陳菊陣營在選前之夜召開「賄選抓到了」記者會，抹黑黃俊英。

四、2005桃園縣長選舉：林一方拍非常光碟抹黑朱立倫。

五、1998高市長選舉：謝長廷陣營以一卷錄音帶誣指吳敦義有婚外情。

網友也說，2020總統大選，韓國瑜絕對是民進黨重中之重，絕對追殺的對象！像最近一連串對韓甚至韓家的財產追打，明顯從「人格毀滅」開始下手，當然國家機器更是少不了，而最近一次仁愛路豪宅已進展到「移花接木」，不是韓國瑜和太太的資產，也早在10年前賣出，現在突然爆出，這不是奧步什麼是奧步。

(中時電子報)