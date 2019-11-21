宜蘭縣礁溪警分局今天上午11點多，在基隆市健民街埋伏追捕販毒集團嫌犯時，在街頭互相追逐後，毒梟見無路可逃，躲在車中連續對警方開槍，員警也立刻尋找掩蔽物回擊，雙方在街頭湖相搏火20餘槍，陳男中彈身亡，案發後警方初步檢視，嫌犯有可能是自知難逃法網而飲彈身亡，警方仍封鎖現場採證中。

據了解，，宜蘭一名陳姓毒販（46歲），今上午11時在中山區健民街疑似攜毒拒捕，與跟監埋伏的宜蘭縣礁溪警方發生槍戰，雙方駁火10多槍，陳男將自己反鎖車內，陳嫌見大勢已去，被警方發現倒臥血泊身亡，警方正進一步調查釐清。

據了解，宜蘭縣礁溪警分局21日上午接獲線報，掌握陳男持有大量毒品，警方一路追捕，陳男情急之下逃進基隆健民街巷弄，警方立即展開包抄，陳男眼見沒有辦法脫困，駁火之後，警方見車內沒有動靜，進行查看，這才發現他已陳屍車內。

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