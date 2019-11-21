民進黨高雄市議員陳致中日前拿台獨旗幟登頂玉山拍照，營建署表示會依法裁處。前總統陳今天嗆營建署「言論自由還分選不選舉嗎？」還說「蔡總統的副手搭檔賴清德可以公開主張台獨，陳致中卻不可以跟台灣獨立旗幟拍照？」

陳致中日前在臉書貼出登頂玉山後，拿著台灣獨立旗幟拍攝的照片，遭檢舉違規，營建署回應，秉持保育宗旨前提下，時值選舉期間，再次呼籲政治性活動請勿進入國家公園，並表示將請陳致中說明後依法予以裁處。

陳水扁今天在官網嗆營建署，難道會不懂言論自由是憲法所保障，違憲的命令是無效的嗎？什麼「不歡迎政治性活動。由於正值選舉期間，營建署再次提醒，政治性活動請勿進入國家公園。」言論自由還分選不選舉嗎？

他說，陳致中又沒有在選舉，也沒有選舉造勢，哪來的政治性活動？陳致中強調他是台灣人，主張台灣獨立，僅將與台灣獨立旗幟合影，傳在社群網站，完全跟選舉無關，請問「政治言論」跟「政治活動」會分不清楚嗎？

018年曾發生五星旗登上玉山主峰，並高唱中國國歌，營建署於是修正相關規定，禁止在國家公園進行具社會爭議或衝突性的政治性行為或活動。陳水扁表示，中國是台灣的敵國，敵國的國旗與國歌出現在玉山主峰，固然要處理，但台灣人在自己的土地上主張台灣獨立，如何相提並論？

他批評警政署坐視五星旗飄揚在總統府前、西門町與台北101，這才是進行具社會爭議或衝突性的政治性行為或活動，為什麼不修法禁止並裁罰？玉山國家公園憑什麼修法，並擴大到可以箝制台獨言論？「是在欺負陳致中，還是打壓阿扁的一邊一國？」

陳水扁也質疑蔡總統的副手搭檔賴清德都可以公開主張台灣獨立，陳致中不可以跟台灣獨立旗幟拍照？阿扁總統任內主張「台灣中國，一邊一國」，「明年要拿一邊一國旗幟上玉山不可以嗎？」

(中時 )