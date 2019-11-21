國民兩黨總統候選人韓國瑜、蔡英文最新民調出爐，據政黨今公布民調結果顯示，民進黨蔡英文支持度45.9%、國民黨韓國瑜支持度25.4%、親民黨宋楚瑜支持度8.9%，韓、蔡差距19.5個百分點。並且也公布了各黨的政黨民調。

據政黨《綠黨》今(21日)在臉書所公布最新總統大選民調，結果顯示，民進黨蔡英文支持度45.9%、國民黨韓國瑜支持度25.4%、親民黨宋楚瑜支持度8.9%，韓、蔡差距19.5個百分點。

另外，也針對民眾以「總統候選人最害怕誰當選？」為題調查，結果顯示，韓國瑜以46.4%認同度奪冠，蔡英文緊追其後有25.1%，宋楚瑜7.6%，選不出的也高達20.9%。

值得注意的是，此份民調也針對近期兩黨爭議頗大的不分區立委政黨票做調查(依比例高低排序)，投民進黨28.4%、投國民黨28.2%，台灣民眾黨11.1%、時代力量4.1%、親民黨3.6%，新黨1.2%，其他政黨(含綠黨)合計2.9%，而選不出要投哪一黨的，也高達20.5%。

此次民調係由《綠黨》委託「山水民意研究股份有限公司」調查，調查期間為11月19日至20日，成功有效樣本數1048人，調查範圍以全國年滿20歲的成年人為調查對象，調查渠道為市話與手機各半，在95%信心水準下，誤差正負3.03個百分點。

(中時電子報)