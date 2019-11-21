一木換一墓！ 中市倡森林墓園。（台中市政府提供／陳世宗台中傳真）

台中市積極推動「公墓公園化」，以「一木換一墓」活化公墓土地，將傳統公墓風貌打造成宜人綠地，自106年起迄今遷葬墳墓達5000多座，提供約21萬平方公尺綠美化空間，讓土地回歸自然、永續發展。

台中市生命禮儀管理處表示，近年國人對環保綠色殯葬接受度逐漸提高，生管處實施減縮土葬用地、減少納骨堂興建，推廣樹葬、海葬等環保葬法，並持續推動「公墓公園化」計畫活化公墓土地。

生命禮儀管理處說，市府自106年起推動「公墓公園化」計畫，已陸續公告遷葬16座公墓，包括烏日第二、第四、第八公墓、神岡第四公墓、大雅第七公墓、外埔第一公墓、大里第一、第二公墓、豐原第三、第四、第六公墓南側、南區第七公墓、南屯第十七、第廿一公墓、后里第一公墓、梧棲第七公墓等，已遷葬墳墓達5,000多座，提供約21萬平方公尺綠美化空間。

梧棲第七公墓於今年10月26日由梧棲區公所辦理第七公墓「追薦孤魂祈安植福法會」後，也將立即進行無主墳墓遷葬，進一步產生更多綠地。

生管處強調，目前市府共經管175座公墓，其中已有75座公墓辦理禁葬，禁葬率達43％，針對已禁葬的公墓，未來將整合當地民意積極推動公墓遷葬，打造宜人的綠地空間。

(中時 )