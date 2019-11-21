蔡總統競選發言人阮昭雄昨赴監察院，舉發國民黨總統參選人韓國瑜北市大安區房子之事，韓競總繼昨天提告之後，韓辦發言人葉元之今天上午表示，民進黨繼續打這些問題是要模糊焦點，「不知道選總統，是否連逛過的街都要公布？」大安區的房子，持有人並非公眾人物，希望民進黨不要抄家滅族。

葉元之說，韓國瑜夫婦及成年子女曾擁有與交易房產的現況，都已經清楚交待，民進黨繼續打這些問題，都為模糊焦點。他不知道選個總統，竟連曾住過的地方都要公布，是否過去曾看過的房子、逛過的街、露營過的地方，或住過那些飯店，也都要公布？若再講下去，選戰已經完全失焦。

他表示，民進黨的選戰打法很簡單，就是當政策議題被檢驗、講不下去時，就會丟一個無關緊要的東西讓大家討論；如果大家陷入這樣的邏輯，就讓民進黨撿到便宜，這幾年的倒行逆施都不用被檢驗，只要講這些無關緊要的口水就好，「我們不想隨之起舞」。

葉元之重申，韓國瑜名下房產都已講得非常清楚，至於那間大安區的房子也已講清楚，持有人非公眾人物，應受到個資保護，希望民進黨不要「抄家滅族」。

葉元之也說，阮昭雄是蔡英文的發言人，自己又在選立委，昨天的動作是選舉奧步，要轉移焦點；因現在訊息爆炸，大家很容易被標題騙了，選情打到這樣很無聊，希望選舉回到議題討論。

有關綠營立委段宜康批評韓國瑜夫婦房產狀況不正常、沒有說清楚。葉元之說，段宜康的說法實在不需要回應，「先前段宜康攻擊林滄敏盜用公款，若林沒盜用，他要吞曲棍球，結果段後來也沒吞」，要就請段吞球後再來討論，不然段講話實在沒有公信力，沒需要花時間討論段的質疑。

(中時 )