前新北市長朱立倫21日上午到苗栗頭份市民族路早市，陪國民黨立委候選人徐志榮拉票。〔謝明俊攝〕

前新北市長朱立倫21日上午到苗栗頭份市民族路早市，陪國民黨立委候選人徐志榮拉票。〔謝明俊攝〕

朱立倫頭份市場替徐志榮拉票 批綠營只會負面選舉

前國民黨主席朱立倫到苗栗頭份拜票

前新北市長朱立倫21日上午專程南下苗栗頭份，替國民黨籍立委候選人徐志榮拉票，朱立倫先去品嘗頭份知名老麵店的豬雜麵，再轉往民族路早市和攤商及買菜民眾握手拉票，獲得許多民眾和攤商歡迎合照。針對國民黨不分區名單及韓國瑜的豪宅問題，朱立倫表示他相信現在的名單都是禁得起考驗了，民進黨想盡一切辦法要見縫插針，他最反對的就是抹黑、抹紅和負面的選舉，這樣只會讓大家很厭煩。

朱立倫是在21日上午9點30分先抵達頭份市永安街知名的豬雜麵，包括徐志榮、苗栗縣議長鍾東錦、縣議員徐功凡、張淑芬、鄭聚然等人都到場陪同，這家麵店在頭份當地是以豬雜麵享有名氣，原本朱立倫沒點豬雜麵，在徐志榮等人建議下，朱立倫改點豬雜麵，吃過後直讚好吃。

朱立倫一行吃完早餐，約10點轉往頭份市區規模最大的民族路早市拜票，朱立倫走進市場沿路和攤商及買菜民眾握手，獲得許多攤商及民眾歡迎，許多女攤商聽說朱立倫來了，一直詢問是朱立倫本人要來嗎？待見到朱立倫後，女攤商大讚朱立倫好帥！許多女攤商及買菜婦女見到朱立倫，當場要求合照，朱立倫都是來者不拒，全程笑容滿面，每一雙手都握到握好。

朱立倫在接受媒體聯訪時，先針對國民黨不分區名單一事表示，他呼籲每一個區域或是不分區的候選人，都要替國民黨來打拚，任何一位如果被質疑，他就必須要出面全力說明，站在國民黨的立場，每一位都有這樣的責任。

對於民進黨主席卓榮泰批抨國民黨的不分區名單危及國家安全，朱立倫反擊說，他覺得民進黨或綠營，相盡一切辦法要見縫插針，經過這一段時間的考驗，他相信現在國民黨剩下的區域或是不分區候選人，都應該禁得起考驗。朱立倫接著諷刺綠營，如果國民黨提的人選不好，反過來說，他們不是要放鞭炮嗎？怎麼還會來警告我們？應該是要高興才對？所以他呼籲民進黨要開大門走大路，不要用這種小人或是抹黑的方式。

對於接任競選總部主委一事，朱立倫表示他與韓市長已有共識，由韓市長來排最後的決定。對於韓國瑜被誣指有豪宅一事，朱立倫忍不住嘆了一口氣表示，台灣的選舉一路走來，他最反對的就是一路的抹黑、抹紅、負面選舉或是惡意的攻擊，他認為台灣的選舉還是要回到正途，以正面選舉的方式、說出對中華民國的願景，而不是每天都在針對個人，針對10年前、20年前的事情，負面的選舉，只會造成大家很厭煩。

朱立倫並力推徐志榮是好立委，從徐志榮第1次選舉到現在，每一次選舉他都來幫徐志榮，但是朱立倫提醒，雖然徐志榮目前聲勢很好，但不能掉以輕心，要全力以赴，不管是區域或是不分區都要為國民黨打拚。

前新北市長朱立倫21日上午到苗栗頭份市民族路早市，陪國民黨立委候選人徐志榮拉票。〔謝明俊攝〕

前新北市長朱立倫21日上午到苗栗頭份市民族路早市，陪國民黨立委候選人徐志榮拉票，許多女民眾要求與朱合照。〔謝明俊攝〕

前新北市長朱立倫21日上午到苗栗頭份市民族路早市，陪國民黨立委候選人徐志榮拉票。〔謝明俊攝〕

(中時 )