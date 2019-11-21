民進黨副秘書長林飛帆大打恐嚇牌，強調蔡英文總統不會讓這次選舉成為最後一次選舉。對此，時代力量主席徐永明剛剛接受廣播專訪時不諱言地說，台灣民主怎麼可能不持續下去，結果執政者怎麼能用恐懼感恐嚇選民下次沒選舉，「我覺得這已經是不道德」。

徐永明甚至說，「這種不道德的說法，還是出自留學過的菁英，我覺得這是讀書讀到……」講到這，主持人立即接話「咖蹭(台語，意指屁股)」徐永明雖未搭腔，但仍帶著怒氣說持續說「這個不道德」。

各政黨不分區名單將在本周底定，為求催票，民進黨秘書長羅文嘉、民眾黨主席柯文哲接連向選民喊話「政黨票投給小黨是浪費」、「時代力量是在騙選票」。同時，蔡英文近期也密集強打競選廣告，內容為請民眾坐在國會議事廳的粉色沙發椅，強調「這一席很重要」。

對此，徐永明剛剛接受廣播專訪時，特別對蔡英文陣營的「這一席很重要」廣告提出質疑。他說，民進黨拍個廣告跟選民說這一席很重要，那請問礦業法通過了嗎？實價登錄2.0修法通過了嗎？如果這席很重要，又為何立院開會時經常沒人到場，表決時還拜託人家幫忙按表，就連這個會期都還在無異議的狀態下提早在12月中停止開會？

「你不想來開會，投票的時候空蕩蕩，承諾過的政策也不通過，為什麼要來搶那一席？」徐永明說，結果現在要選舉了，又拍廣告說這一席很重要，「請問你真的有在乎這張椅子嗎？」

面對羅文嘉一席票投小黨是浪費的說法，徐永明說，執政黨這段時間以來有跟大家說過拿到這一席未來要做什麼嗎？又或者，2016年蔡英文允諾推動實價登錄2.0，結果現在卻推說版本太多之後再處理；就連年中說一定要過的公共代理人修法，現在也是推說版本太多需要召開公聽會，所以台灣民主應該容許小黨的聲音繼續存在，「誠懇建議選民，你的選票要有更大的價值，要想影響未來的政策，就要投給小黨」。

面對民進黨強打的「亡國感」，及昔日時代力量的夥伴林飛帆日前說「蔡英文不會讓這次選舉成為台灣最後一次選舉，徐永明不以為然地說，民主政治雖然是選民最大，但現在台灣選民往往都是只在投票那一天能表達聲音，請問這樣怎麼能讓選票發揮影響力？

他舉例，「你不想被亡國感綁架，你也覺得這種講法有點荒謬，因為台灣民主怎麼可能不持續下去？」「我們當然不會變成香港那樣啊，因為香港本來就不是主權獨立的國家，結果執政者卻還在恐嚇下次沒選舉，這有點不道德！」

徐永明進一步說，這個不道德的說法，還是來自出國留學過的菁英分子，「我覺得讀書讀到……」這時主持人隨即接話說「咖噌」。

徐永明接著難掩怒氣地說，我們建立的就是台灣民主，不需要跟香港一樣，結果現在每天都在用這個東西來恐嚇，「怎麼可以用這種恐懼感跟年輕人說以後沒有選舉機會了，我覺得這個不道德。」

(中時 )