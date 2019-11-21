台中日前發生恐怖3歲虐童命案恐有隱情? 經過多日調查，檢警發現死亡男童另外還有4歲與6歲的兄姐，但兩人狀況都很正常，為何只有死者受到殘忍的暴力對待，讓檢警相當疑惑，但又查出死者父母雖已經離婚卻仍然同居，而死者是在兩人離婚後出生?其中是否有隱情，目前檢方將進行親子鑑定，確認是否與施暴有關聯。

本月17日晚間7點多左右，一名即將滿3歲的小男童，在已經失去呼吸心跳下，被母親抱著送往台中醫院急診室急救，急診室醫護人員一見到男童狀況，嚇得驚駭不已，因該男童外傷佈滿全身，新傷舊傷並陳，最慘的是醫師發現連頭蓋骨都疑似遭到外力重擊而凹陷，引發顱內出血。檢方調查後，懷疑是目前仍與母親同住，卻已離婚的男童的生父邱姓男子涉嫌施暴，已將生父聲請羈押，母親則5萬元交保。

台中市家防中心主任侯淑茹表示，男童從母姓，父親邱男是裝潢工人，沒有固定收入；母親王女在家照顧3個孩子，家防中心接獲通報，因該家庭被通報讓幼兒獨自在家，家防中心自2015年開始介入輔導關懷，家訪後發現男童全家在中區租屋，家庭經濟不穩，而被列案為低收入戶家庭，經查4年來沒有家暴紀錄，男童致死原因尚待法醫相驗。

台中檢方調查後發現，男童全身都是新、舊傷痕，包括有疑似燒燙傷及瘀青，且頭部有異常傷勢，檢方表示，造成原因必須等進一步解剖後才能釐清。

據了解，男童父母對傷勢造成原因各有說法，但是，父親坦承小孩不乖，他基於管教，部分傷勢與他有關。

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