高雄旗山林姓銀樓業者日前接獲1名男子網路下單購買31萬多元金飾，以貨到付款方式，分批宅配送至台中市北屯區，物流車運送途中竟遭人持槍搶劫，被害業者懷疑預謀犯案，報警抓人，目前台中市警方已經抓到1名嫌犯，追回金飾，正在持續追查其他共犯。
根據了解，受害銀樓業者向警方指稱，本月初在自營的電商網站，接獲男子訂購金飾共31萬多元，包括黃金項鍊、手環、金戒指等，並經過議價後，以28萬多元完成交易，並宅配到指定地點。
警方指出，案發當時疑似主嫌駕車跟隨宅配車，待配送員下車，車上另名男子下車喝止「不要動！」，持槍劫走市價30多萬元金飾，得手後2嫌駕車逃逸；警查出歹徒冒用葉姓男子名稱訂購金飾，另1名嫌犯出面將贓物脫手至當鋪販售。
台中警方表示，日前成立專案小組，循線逮捕1名洗錢的男性犯嫌，當該男子抵達市區1家當鋪，準備將得手的金飾脫手販售時，幹員上前將其逮捕，目前帶回警局偵訊，並進一步追查其他共犯。
(中時 )
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